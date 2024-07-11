Институт развития Казани показал проект новой станции метро

Фото: взято с телеграм-канала Института развития городов

Институт развития города Казани разработал проект станции «100-летия ТАССР», которая станет переходной от станции «Дубравная» и началом второй ветки Казанского метрополитена.

Станция «100-летия ТАССР» будет символизировать республику, объединяя историю и образование. Ее дизайн напоминает музей, наполненный историческими событиями. Панно, металлические арки, медиаэкран и барельефы передают ключевые моменты истории и достижения Татарстана.

Вторая линия казанского метрополитена, длина которой составит около 20 км, свяжет Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы и замкнется с первой линией метрополитена на станциях «Яшьлек» и «Дубравная». Первый участок, включающий четыре станции: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант», «Тулпар», планируется запустить в 2027 году.

Напомним, архитекторы представили новые варианты оформления станций метро «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Все они будут расположены на второй линии казанской подземки. Эскизы опубликованы на сайте Татинвестгражданпроекта.