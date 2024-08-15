Минтруд: в страховой пенсии женщин с инвалидностью будут учитывать декрет

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Минтруд России подготовил законопроект, согласно которому будут внесены изменения в порядок назначения страховых пенсий по старости. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства, передает ТАСС.



Проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, назначение страховой пенсии будет происходить автоматически. Человеку, достигшему пенсионного возраста, достаточно указать банковские реквизиты для выплаты пенсии.

— Вносимые поправки предусматривают, что все работы по расчету пенсии и информированию граждан Социальный фонд будет проводить за месяц до достижения гражданами пенсионного возраста и заранее информировать предпенсионеров о будущем размере пенсионных выплат, — приводятся в сообщении слова статс-секретаря — замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова.

Проактивное назначение страховых пенсий по старости начнется с 1 января 2026 года. Территориальный орган Социального фонда России (СФР) за месяц до наступления пенсионного возраста будет выносить решение и в течение трех рабочих дней направлять сообщение со всей необходимой информацией в личный кабинет человека на портале «Госуслуги» или по почте. Далее будущий пенсионер направляет реквизиты банковского счета через «Госуслуги».

Также проектом закона предусматривается учет некоторых нестраховых периодов, которые сформированы не только до, но и после назначения страховой пенсии. Например, для тех, кто уже получает страховую пенсию по инвалидности, будут учитываться такие нестраховые периоды, как уход за ребенком до полутора лет.

Напомним, в страховой стаж наравне с периодами работы и иной деятельности засчитываются и нестраховые периоды: уход за ребенком, период проживания супругов военнослужащих вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с невозможностью трудоустройства, прохождение военной и другой приравненной к ней службы, период пребывания в добровольческом формировании.

Рената Валеева