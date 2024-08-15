Мосгорсуд поправил приговор по «делу МЧС Татарстана»

Ильхам Насибуллин. Фото: Ирина Плотникова

Адвокатам бывшего замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина не удалось добиться отмены или смягчения его приговора. Сегодня Мосгорсуд посчитал назначенное наказание для ВИП-спасателя и других фигурантов дела законным и обоснованным, однако отменил ранее вынесенный приговор в части наложенных арестов на их имущество, — сообщили «Реальному времени» участники процесса.



Вопрос об аресте будет повторно решаться в Бабушкинском райсуде Москвы.

В приговоре также поправили фамилию и инициалы самого Насибуллина, а также установленный срок действия преступной группы — с января 2013-го по март 2020 года. Эти уточнения в итоговое решение предлагала внести сторона обвинения. Все доводы защиты и осужденных Мосгорсуд отверг.

Напомним, 1 сентября 2023 года по приговору Бабушкинского суда Москвы бывший замглавы МЧС по РТ Ильхам Насибуллин получил 8 лет 6 месяцев колонии общего режима. Директору и бенефициару фирмы «ОДС РТ» Ленуру Зиннатуллину дали 7,5 года, а замдиректора той же компании Ильнар Гимадиев — на два года меньше. В суде свою причастность к мошенническому хищению средств бюджета от 21 до 118 млн рублей (в зависимости от роли каждого) все трое отрицали.

Ленур Зиннатуллин. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Тройку татарстанских фигурантов отдали под суд по обвинению в присвоении бюджетных средств в 2014—2020 годах путем заключения договоров предприятиями республики с бизнес-клоном государственной Поисково-спасательной службы — компанией «ОДС РТ», которая, по версии СК и прокуратуры, использовала силы и средства ПСС с позволения руководства министерства. Каждому из обвиняемых предъявлена своя сумма похищенного. Самая большая — 118 млн рублей — Насибуллину, самая меньшая — Гимадиеву: 21 млн. При этом в обвинении фигурирует еще и неустановленный организатор хищений, вместе с которым орггруппа похитила 133 млн рублей.



Бывшему замминистра инкриминировали еще и хищение 950 тысяч рублей у матери своего бывшего коллеги Бакирова, который тоже успел порулить фирмой «ОДС РТ», но в основном деле получил статус свидетеля. По версии СК, деньги Насибуллин требовал, обещая вернуть их в кассу компании, но делать этого не собирался.

Отметим, на рассмотрение в Бабушкинский суд «дело МЧС Татарстана» попало не сразу. Еще в 2021 году Генпрокуратура направила его в Советский райсуд Казани, поскольку именно в этом районе находится штаб-квартира министерства. Однако казанский суд усмотрел в тексте обвинения ряд серьезных пробелов, мешающих вынесению итогового решения. А потому вернул материалы в прокуратуру. Верховный суд РТ с этим решением согласился. Позднее Генпрокуратура добилась изменения подсудности, и после незначительных корректив в обвинении материалы из СК поступили в райсуд Москвы.



Как выяснилось в ходе разбирательства, засветившаяся в уголовном деле фирма все еще работает, а руководство республики ущерба бюджету в этой истории не видит.

