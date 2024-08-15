Правительство России выделит 2,5 млрд рублей на поддержку цифровых технологий

Фото: Максим Платонов

Правительство России выделит 2,5 млрд рублей на поддержку цифровых технологий. Выделенные средства будут направлены на разработку и внедрение российских продуктов в сфере информационных технологий. Их можно будет использовать на приобретение программного обеспечения, лицензий, создания собственных технологий, оплаты труда сотрудников и на другие нужды, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

— Дополнительно направим почти 2,5 млрд рублей на программу льготного кредитования компаний, которые реализуют проекты по цифровой трансформации, причем делают это на основе отечественных решений, — сказал он. Премьер-министр добавил, что для них субсидированная ставка составляет от 1 до 5% годовых, а для аккредитованных предприятий — не выше 3%.

Михаил Мишустин резюмировал, что оказываемая помощь востребована у бизнеса. Поскольку государственное финансирование поможет реализации ранее поддержанных проектов. Это очень важно для дальнейшей цифровизации и цифровой трансформации отраслей экономики.

В конце июля премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о продлении госпрограммы «Цифровой Татарстан». Согласно ей, до 2027 года на нее планируется потратить еще 18,3 млрд рублей.

Разиль Самигуллин