В Татарстане продлили госпрограмму «Цифровой Татарстан»: до 2027 года на нее потратят еще 18,3 млрд рублей

Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление о продлении госпрограммы «Цифровой Татарстан». Текст документа опубликован на сайте правовой информации.

Первый этап реализации программы продлился с 2022 по 2023 год, финансирование составило 12,3 млрд рублей. Второй этап рассчитан на 2024—2027 годы, затраты составят 18,3 млрд. В 2024 году на реализацию программы потратят 4,3 млрд, в 2025, 2026 и 2027 годах — по 4,6 млрд рублей.



В рамках программы будет реализовано несколько региональных проектов:

«Цифровизация государственных и муниципальных услуг» — 626,9 млн рублей;

«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Татарстана» — 680,4 млн;

«Кадры для цифровой экономики» — 22 млн;

«Информационная безопасность» — 600 тыс.;

«Цифровые технологии» — 6,5 млн.

Также включены комплексы мероприятий:

«Развитие и совершенствование инфраструктуры информационного пространства» — 1,2 млрд рублей;

«Господдержка развития экономической среды и человеческого капитала в сфере ИТ» — 1,7 млрд рублей.

Результатом госпрограммы должна стать эффективная работа десятка информационных систем, от ЖКХ до музеев, покрытие мобильной связью 5G крупнейших городов республики, планшеты для экстренных служб и 100%-ная возможность дистанционного обучения во всех школах. Помешать ее реализации может недостаток ИТ-кадров, самих ИТ-компаний, которых менее 3% на всю республику, малый объем инвестиций в сферу информационных технологий и даже тот факт, что пятая часть всех татарстанских домохозяйств до сих пор подключается к интернету по телефонному медному проводу, а не по оптоволокну.

Рената Валеева