В УНИКСе заявили о завершении летней комплектации состава команды
Летняя трансферная кампания УНИКСа практически завершена. Об этом сообщил президент казанского клуба Евгений Богачев.
Глава УНИКСа отметил, что команда определилась с легионерскими квотами в заявке на сезон. На данный момент в клубе имеется семь иностранных баскетболистов — максимальное возможное количество в Единой лиге ВТБ.
По словам Богачева, единственным новичком в оставшееся время до начала сезона может стать российский игрок.
— Но пока [летнюю кампанию] завершили, — заявил президент клуба.
Ранее УНИКС объявил о подписании контракта с новым разыгрывающим защитником — 34-летним американцем Тони Тейлором.
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