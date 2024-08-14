В УНИКСе заявили о завершении летней комплектации состава команды

Фото: Динар Фатыхов

Летняя трансферная кампания УНИКСа практически завершена. Об этом сообщил президент казанского клуба Евгений Богачев.

Глава УНИКСа отметил, что команда определилась с легионерскими квотами в заявке на сезон. На данный момент в клубе имеется семь иностранных баскетболистов — максимальное возможное количество в Единой лиге ВТБ.

По словам Богачева, единственным новичком в оставшееся время до начала сезона может стать российский игрок.

— Но пока [летнюю кампанию] завершили, — заявил президент клуба.

Ранее УНИКС объявил о подписании контракта с новым разыгрывающим защитником — 34-летним американцем Тони Тейлором.