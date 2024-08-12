Казанский УНИКС подписал контракт с разыгрывающим Тони Тейлором

Фото: Динар Фатыхов

Баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с новым разыгрывающим защитником — 34-летним американцем Тони Тейлором. Срок действия соглашения рассчитан до конца чемпионата-2024/25.

В минувшем сезоне выпускник Университета Джорджа Вашингтона выступал за турецкий «Бахчешихир». В 24 матчах турецкой лиги его средние показатели составили 13,0 очка (при 40% реализации бросков из-за дуги), 5,3 результативные передачи и 1,5 подбора за 29 с половиной минуты игрового времени. Также американский баскетболист провел 14 игр в предыдущем розыгрыше Кубка ФИБА-Европа, набирая в среднем 10,9 очка, 4,8 ассиста и 2,3 подбора за 26,8 минуты на паркете.

Напомним, экс-разыгрывающий УНИКСа Нено Димитриевич продолжит карьеру в другом клубе. За два сезона в составе казанской команды Димитриевич помог впервые в истории клуба завоевать золотые медали чемпионата России и Единой лиги ВТБ, а также удостоился звания самого ценного игрока плей-офф.

В прошедшем розыгрыше Единой лиги 26-летний македонец принял участие в 50 матчах, в которых его средняя статистика составила 18,6 очка, 6,9 результативной передачи, 3,6 подбора и 1,2 перехвата за 30:01 минуту игрового времени.