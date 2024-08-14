Правительство России до конца года продлило запрет на экспорт бензина
Правительство России запретило экспорт бензина из страны до конца 2024 года, сообщается в официальном телеграм-канале.
Исключениями из этого правила станут поставки в рамках международных соглашений, включая государства — члены Евразийского экономического союза.
Также запрет не распространяется на топливо, которое вывозится гражданами для личного пользования или для оказания международной гуманитарной помощи.
Этот запрет действует с 1 марта по 31 августа. Однако в период с конца мая по июль он приостанавливался, чтобы не допустить сокращения объемов переработки нефти и насытить внутренний рынок бензином.
В отношении дизельного топлива таких мер не принималось и не планируется.
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