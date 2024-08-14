Правительство России до конца года продлило запрет на экспорт бензина

Фото: Владимир Васильев

Правительство России запретило экспорт бензина из страны до конца 2024 года, сообщается в официальном телеграм-канале.

Исключениями из этого правила станут поставки в рамках международных соглашений, включая государства — члены Евразийского экономического союза.

Также запрет не распространяется на топливо, которое вывозится гражданами для личного пользования или для оказания международной гуманитарной помощи.

В отношении дизельного топлива таких мер не принималось и не планируется. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Этот запрет действует с 1 марта по 31 августа. Однако в период с конца мая по июль он приостанавливался, чтобы не допустить сокращения объемов переработки нефти и насытить внутренний рынок бензином.



В отношении дизельного топлива таких мер не принималось и не планируется.



Олег Исаков