В Татарстане хотят спасти «Автоградбанк» — дирекция просит у Центробанка разрешить санацию

Фото: Елизавета Пуншева

Дирекция АО «Автоградбанка» обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой разрешить санацию банка, передает chelny-biz.ru.

В письме, направленном в ЦБ, говорится, что в санации готов принять участие Банк ВТБ, а также инвесторы. На заседание Арбитражного суда по делу финучреждения явился председатель совета директоров «Автоградбанка» Павел Сигал, который выступил с ходатайством об участии в процессе. По его словам, решение затронет и его права. Иск о ликвидации банка поступил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

17 июня Центробанк сообщил об отзыве лицензии у челнинского АО «Автоградбанк». Как уточнили в пресс-службе ЦБ, такое решение связано с неоднократными нарушениями федеральных законов и нормативных актов Банка России. Как заявил «Реальному времени» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох, хотя ситуация с банком является негативной, рынок быстро справится с ней.

Рената Валеева