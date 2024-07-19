«Добровольно вернулся из Грузии»: суд Татарстана не выпустил из СИЗО бывшего замначальника Управления ЗАГС

Фото: Ирина Плотникова

Двум адвокатам и арестованному Ренату Ахметзянову сегодня не удалось добиться его освобождения. Верховный суд Татарстана посчитал законным продление самой суровой меры пресечения бывшему заместителю начальника Управления ЗАГС республики, информирует с заседания журналист «Реального времени».



В своей жалобе из СИЗО Ахметзянов указывал — в материалах дела нет данных о его своевременном извещении о начале уголовного преследования. К тому времени он успел выйти на пенсию и отправиться в давно запланированную поездку за границу. «Как только узнал о розыске — добровольно вернулся из Грузии», — отметил он.

Адвокаты Руслан Губаев и Андрей Закиров в своей жалобе указали на необоснованность решения о заключении под стражу и наличие большого числа медалей и благодарностей у своего клиента. В прениях защитник Губаев отметил: ни на электронную почту, ни на телефон сообщений от следствия Ахметзянов не получал, не присылали письма либо повестки и его родственникам.

— В данный момент он активно способствует расследованию преступления. В материалах не представлено доказательств, что он может скрыться — это является лишь предположением, — поделился своим мнением адвокат.

Его коллега Закиров напомнил — на иждивении пенсионера Ахметзянова находится 93-летний отец, который в данный момент является лежачим больным, и состояние его здоровья не улучшается. «Боится, что некому будет его хоронить. Считаем содержание под стражей негуманным по отношению к отцу Ахметзянова», — добавил он.

Представитель прокуратуры РТ Маргарита Сергеева просила жалобы защиты отклонить.

Напомним, дело против бывшего замначальника Управления ЗАГС возбудили 5 марта текущего года — по статьям о превышении полномочий и мошенничестве с обналичиванием премиальных денег специалистов ЗАГС. На тот момент в деле фигурировала сумма в 4,5 млн рублей. В апреле суд заочно арестовал Ахметзянова, в мае он прилетел в Казань и был задержан прямо в аэропорту. А на этой неделе встречался с бывшей начальницей управления Гульшат Нигматуллиной во время очной ставки, после которой последняя получила статус подозреваемой. Вчера Набережночелнинский суд отправил ее под домашний арест в качестве обвиняемой в хищении тех же премий на сумму не менее 6,7 млн рублей — в группе с заместителем Ахметзяновым и главбухом Шарафутдиновой.

