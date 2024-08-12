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В Москве с 20 по 22 августа пройдут Дни татарской культуры

10:24, 12.08.2024
В Москве с 20 по 22 августа пройдут Дни татарской культуры
Фото: Максим Платонов

С 20 по 22 августа в Москве пройдут Дни культуры Татарстана. В течение трех дней жители и гости столицы смогут познакомиться с культурой республики. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Минкульт региона.

В программе мероприятия:

  • Дни татарстанского кино;
  • выставка, посвященная 100-летию учреждения «Татаркино»;
  • концерт коллективов татарского культурного центра;
  • творческая встреча с поэтами и писателями из республики.

Также программа включила лекцию коллекционера и реконструктора народного костюма Гульшат Нугайбeковой на тему «Татарские украшения».

В рамках мероприятия также запланированы церемонии возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Мусе Джалилю и к памятнику великого деятеля татарской культуры Габдулле Тукаю.

Подчеркнем, что Казань, Москва и Санкт-Петербург подписали трехстороннее соглашение о развитии сотрудничества в области туризма, объединяя усилия для продвижения своего туристического потенциала.

Анастасия Фартыгина

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