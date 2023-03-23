Минюст России признал Илью Варламова*, Павла Чикова* и Руслана Айсина* иноагентами

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Министерство юстиции России признало блогера Илью Варламова* иностранным агентом. Он получал поддержку от иностранных источников и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях, сказано на сайте ведомства.

Помимо него этот статус получил юрист из Казани и глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков*. Его заподозрили в том, что он также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

В перечень иноагентов попал и другой казанец — политолог Руслан Айсин*. Помимо критики решения властей, он высказывался против спецоперации, отметили в Минюсте.

Фото: flickr.com

Также в реестр иноагентов внесены: объединение лиц — «Парни Плюс/Парни+*», лидер оккультного центра «Путь к солнцу» Светлана Лада-Русь (Пеунова*), журналист Богдан Бакалейко*.

Две недели назад Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов пять человек. Один из них оппозиционер и бывший депутат Госдумы — Геннадий Гудков*.

*включены Министерством юстиции России в список иностранных агентов

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Айрат Назипов