Выставку Потанина «Покорившие Олимп» в НКЦ посетил 10-тысячный человек

Фото: предоставлено АНО "РМОУ"

В Национальной библиотеке Татарстана продолжает работу выставка «Покорившие Олимп: выставка артефактов из коллекции Владимира Потанина». Общее число посетивших экспозицию превысило на сегодняшний день 10 тысяч человек.

Сегодня, в День физкультурника, ее посетили учащиеся Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках и шорт-треку.

Десятитысячным зрителем выставки стала Риана Кадырова — чемпионка Татарстана по фигурному катанию среди спортсменов 2010 года рождения. С этим ее поздравила уроженка Казани Евгения Тарасова — выпускница Российского Международного Олимпийского Университета.

Она вручила будущей звезде фигурного катания каталог олимпийской коллекции Потанина. предоставлено АНО "РМОУ"

Напомним, что выставка работает с 11 июня — время показа экспозиции продлили еще на две недели — до 14 сентября. О том, как проходило открытие выставки — смотрите в репортаже «Реального времени».