Завтра в Казани будет закрыто движение троллейбусного маршрута №2

Фото: Максим Платонов

Завтра в столице Татарстана временно закроют троллейбусный маршрут №2. Меры связаны с проведением Казанского триатлона, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

— Уважаемые пассажиры! Завтра, 10 августа, в связи с проведением Казанского триатлона будет временно закрыто на весь день движение троллейбусного маршрута №2. В связи с этим просим заранее планировать свой маршрут, — говорится в сообщении предприятия.

Напомним, из-за проведения Казанского триатлона в столице Татарстана также временно изменены схемы движения автобусных маршрутов №28, 28а, 43, 54, 74 и 75. Также из-за мероприятия перекроют некоторые улицы. Например, с 5.00 до 11.10 движение ограничат по нижнему мосту — от внутренней дороги стадиона «Ак Барс Арена» до проспекта Ямашева и по трассе под мостом «Миллениум» от ул. Сибгата Хакима у аквапарка «Ривьера» до ул. Фатыха Амирхана, 1д.

Разиль Самигуллин