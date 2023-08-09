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Казанцам напомнили об ограничении движения транспорта из-за триатлона

11:32, 09.08.2023
Казанцам напомнили об ограничении движения транспорта из-за триатлона
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана в ближайшую субботу, 12 августа, ограничат движение транспорта по некоторым улицам в связи с проведением Казанского триатлона. Об этом напомнили в мэрии города.

С 5.00 до 11.10 в субботу движение транспорта в Казани ограничат по нижнему мосту — от внутренней дороги стадиона «Ак Барс Арена» до проспекта Ямашева и по трассе под мостом «Миллениум» от ул. Сибгата Хакима у аквапарка «Ривьера» до ул. Фатыха Амирхана, 1д. С 7.00 до 15.40 закроют два направления движения по ул. Пролетарской.

Также 12 августа с 5.00 до 14.15 ограничения для транспорта вводятся:

  • полное ограничение движения по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена»,
  • приостановление двух направлений движения по ул. Сибгата Хакима от ул. Абсалямова до ул. Фатыха Амирхана,;
  • приостановление двух направлений движения по ул. Бондаренко от ул. Сибгата Хакима до ул. Чистопольской,
  • приостановление трех правых полос движения по ул. Чистопольской от съезда с ул. Сибгата Хакима до съезда на ул. Чистопольскую,
  • приостановление трех правых полос движения по ул. Чистопольской — от ул. Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена».
realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в Казани с 5.00 до 14.15 по ул. Сибгата Хакима от ул. Фатыха Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской приостановят два направления движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул. Алексея Козина и ул. Нигматуллина.

    Кроме того, с 5.00 до 15.45 в субботу в столице Татарстана:

    • приостановят одно направление движения на съезде по ул. Декабристов от Кремлевской дамбы до ул. Сибгата Хакима,
    • приостановят два направлений движения по ул. Сибгата Хакима от ул. Декабристов до ул. Абсалямова.

    Также из-за Казанского триатлона на Казанке введут запрет на использование маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки. Он будет действовать на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум» 11 августа с 9.00 до 17.00 и 12 августа с 04.30 до 13.00.

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    Татьяна Демина
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