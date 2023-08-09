Казанцам напомнили об ограничении движения транспорта из-за триатлона

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана в ближайшую субботу, 12 августа, ограничат движение транспорта по некоторым улицам в связи с проведением Казанского триатлона. Об этом напомнили в мэрии города.

С 5.00 до 11.10 в субботу движение транспорта в Казани ограничат по нижнему мосту — от внутренней дороги стадиона «Ак Барс Арена» до проспекта Ямашева и по трассе под мостом «Миллениум» от ул. Сибгата Хакима у аквапарка «Ривьера» до ул. Фатыха Амирхана, 1д. С 7.00 до 15.40 закроют два направления движения по ул. Пролетарской.

Также 12 августа с 5.00 до 14.15 ограничения для транспорта вводятся:



полное ограничение движения по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена»,

приостановление двух направлений движения по ул. Сибгата Хакима от ул. Абсалямова до ул. Фатыха Амирхана,;

приостановление двух направлений движения по ул. Бондаренко от ул. Сибгата Хакима до ул. Чистопольской,

приостановление трех правых полос движения по ул. Чистопольской от съезда с ул. Сибгата Хакима до съезда на ул. Чистопольскую,

приостановление трех правых полос движения по ул. Чистопольской — от ул. Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в Казани с 5.00 до 14.15 по ул. Сибгата Хакима от ул. Фатыха Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской приостановят два направления движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул. Алексея Козина и ул. Нигматуллина.



Кроме того, с 5.00 до 15.45 в субботу в столице Татарстана:

приостановят одно направление движения на съезде по ул. Декабристов от Кремлевской дамбы до ул. Сибгата Хакима,

приостановят два направлений движения по ул. Сибгата Хакима от ул. Декабристов до ул. Абсалямова.

Также из-за Казанского триатлона на Казанке введут запрет на использование маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки. Он будет действовать на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум» 11 августа с 9.00 до 17.00 и 12 августа с 04.30 до 13.00.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина