На содержание железнодорожных переездов в Отарах потратят более 6,5 млн рублей

Фото: Максим Кокунин

В текущем году на содержание и техобслуживание железнодорожных переездов, расположенных в жилом массиве Отары, выделят более 6,6 млн рублей. Заказчиком выступает Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

В обязанности исполнителя будет входить контроль комплекса сооружений автодороги, содержание железнодорожных переездов в состоянии, гарантирующем безопасное и бесперебойное движение поездов и автотранспорта с максимальными допускаемыми скоростями движения. Дежурному работнику предстоит выполнять должностные обязанности, предусмотренные приказом Министерства транспорта России №402 «Об утверждении Условий эксплуатации железнодорожных переездов».

При вводе объекта в эксплуатацию необходимо проверить, как функционируют все системы переездов, оборудование, системы связи, и сделать необходимые отметки в журналах. Срок выполнения работ — с 1 сентября до конца 2024 года.

Напомним, на проектирование дороги к аэропорту Казани выделят 10 млн рублей. Работы должны быть закончены к 10 сентября текущего года.

Галия Гарифуллина