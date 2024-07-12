На проектирование дороги в аэропорту Казани выделят 10 млн рублей

На проектирование дороги в аэропорту Казани выделят 10 млн рублей. Новое дорожное полотно будет вести к перрону воздушной гавани. Соответствующий тендер опубликован на сайт Госзакупок. Заказчиком выступает главное управление содержания и развития дорожного комплекса Татарстана.

Согласно контракту подрядчик должен выполнить проектно-изыскательные работы по строительству подъездной дороги диной 2,1 км к перрону аэропорта Казани. Срок выполнения заказа определяется с момента подписания договора по 10 сентября текущего года.

В середине июня также стало известно, что на техническую поддержку программного комплекса «Мобильный перрон» в казанском аэропорту выделят 12,9 млн рублей. Заказчиком тендера выступал АО «Международный аэропорт «Казань».