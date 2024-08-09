Малый и средний бизнес в России получил в первом полугодии 692 млрд рублей господдержки

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2024 года малый и средний бизнес (МСП) привлек 692 млрд рублей по льготным программам, что на 78 млрд рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсантъ».

Несмотря на снижение, Минэкономики отмечает качественный рост сектора МСП, подтверждаемый увеличением числа средних компаний. Основная часть господдержки в первом полугодии была направлена на приоритетные для властей отрасли:

обрабатывающие производства;

туризм;

транспорт;

сельское хозяйство.

Рост количества средних компаний, по мнению экспертов, связан с отсутствием индексации порогов отнесения к этому сегменту на размер инфляции. В то же время концентрация господдержки в перспективных секторах является следствием роста ключевой ставки и нехватки средств у компаний.

Среди наиболее популярных программ у предпринимателей:

«Программа 1764», по которой микро- и малые предприятия привлекали кредиты по ставке 15%, средние — 13,5%. В то же время банки в первом полугодии предлагали МСП кредиты по ставкам от 20% до 28% годовых.

Программа «зонтичных» поручительств Корпорации МСП также пользовалась спросом: за первое полугодие было заключено более 22,2 тыс. договоров на общую сумму 208 млрд рублей.

— Господдержка действительно постепенно концентрируется в приоритетных отраслях. Дело не только в том, что компании, относящиеся к ним, — предмет особого интереса властей, но и в том, что средств на поддержку сектора больше не становится: приходится более эффективно их распределять,— отмечает президент «Опоры России» Александр Калинин.

Сдвиг части расходов на реализацию национального проекта МСП на второе полугодие может быть связан с предполагаемым ростом спроса на льготные программы в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка.

Подчеркнем, что россияне в первом полугодии 2024 года на 40% чаще открывали бизнесы в сфере розничной торговли. Лидерами по росту активности стали услуги по ремонту — таких компаний открыли в 3,5 раза больше, чем год назад.



Анастасия Фартыгина