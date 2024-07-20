Предприниматели в России стали чаще открывать бизнес в розничной торговле

Фото: Екатерина Петрова

Россияне в первом полугодии 2024 года на 40% чаще открывали бизнесы в сфере розничной торговли. Лидерами по росту активности стали услуги по ремонту — таких компаний открыли в 3,5 раза больше, чем год назад. Алкомаркетов стало в 2,5 раза больше. Количество клиник эстетической медицины и магазинов кухонь увеличилось вдвое.

Чаще всего предприниматели открывали специализированные продуктовые магазины (6% нового бизнеса), магазины «у дома» (5%) и киоски уличной еды (4%), сообщает РИА «Новости».

Напомним, в России появится новый нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса. Он будет включать в себя мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в России.

Разиль Самигуллин