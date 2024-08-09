На Земле ожидается магнитная буря

Фото: Максим Платонов

Умеренная магнитная буря ожидается на Земле с 9 по 11 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

До этого сообщалось, что буря начнется после 18.00 мск 9 августа и закончится к 18.00 мск 10 августа, пик ожидался в полночь. Теперь стало известно, что она продлится до 12.00 мск 11 августа. Уровень оценивается как средний (G2).

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется учеными по шкале из пяти уровней, где G1 — самое слабое возмущение, а G5 — мощнейшая магнитная буря. Если уровень опускается ниже G2, возмущенность магнитного поля не вызывает никаких серьезных последствий.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал в своем телеграм-канале о приближении магнитных бурь. Они проходили в субботу вечером, 3 августа.

Рената Валеева