На Земле 3 и 4 августа прогнозируют магнитные бури

Фото: Максим Платонов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил в своем телеграм-канале о приближении магнитных бурь. Они ожидаются в субботу вечером, 3 августа.

По словам метеоролога, возмущения геомагнитного поля будут продолжаться как минимум до полудня воскресенья. Интенсивность бурь достигнет среднего уровня, а пик активности придется на время после полуночи.

В начале следующей недели геомагнитное поле Земли должно перейти в спокойное состояние.

29 июля на Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за июль. Данное явление может привести к сильным магнитным бурям на Земле.