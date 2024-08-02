На Земле 3 и 4 августа прогнозируют магнитные бури
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил в своем телеграм-канале о приближении магнитных бурь. Они ожидаются в субботу вечером, 3 августа.
По словам метеоролога, возмущения геомагнитного поля будут продолжаться как минимум до полудня воскресенья. Интенсивность бурь достигнет среднего уровня, а пик активности придется на время после полуночи.
В начале следующей недели геомагнитное поле Земли должно перейти в спокойное состояние.
29 июля на Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за июль. Данное явление может привести к сильным магнитным бурям на Земле.
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