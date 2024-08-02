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На Земле 3 и 4 августа прогнозируют магнитные бури

17:59, 02.08.2024
На Земле 3 и 4 августа прогнозируют магнитные бури
Фото: Максим Платонов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил в своем телеграм-канале о приближении магнитных бурь. Они ожидаются в субботу вечером, 3 августа.

По словам метеоролога, возмущения геомагнитного поля будут продолжаться как минимум до полудня воскресенья. Интенсивность бурь достигнет среднего уровня, а пик активности придется на время после полуночи.

В начале следующей недели геомагнитное поле Земли должно перейти в спокойное состояние.

29 июля на Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за июль. Данное явление может привести к сильным магнитным бурям на Земле.

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