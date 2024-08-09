МЧС рассказало о выплатах пострадавшим и родственникам погибших в Курской области
МЧС напомнило о компенсациях для пострадавших в результате режима чрезвычайной ситуации федерального характера.
Его, напомним, ввели сегодня в связи с атакой ВСУ на Курскую область.
- Единовременная материальная помощь составит 15 тысяч рублей.
- При частичной утрате имущества первой необходимости можно получить 75 тысяч рублей, а при полной утрате — 150 тысяч рублей.
- Родственники погибших получат выплату в размере 1,5 миллиона рублей.
- Тем, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, полагается выплата в размере 600 тысяч рублей, а в случае легкого вреда здоровью — 300 тысяч рублей.
Подробную сводку событий о ситуации в Курской области — читайте в материале «Реального времени».
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