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МЧС рассказало о выплатах пострадавшим и родственникам погибших в Курской области

12:13, 09.08.2024
МЧС рассказало о выплатах пострадавшим и родственникам погибших в Курской области
Фото: Динар Фатыхов

МЧС напомнило о компенсациях для пострадавших в результате режима чрезвычайной ситуации федерального характера.

Его, напомним, ввели сегодня в связи с атакой ВСУ на Курскую область.

  • Единовременная материальная помощь составит 15 тысяч рублей.
  • При частичной утрате имущества первой необходимости можно получить 75 тысяч рублей, а при полной утрате — 150 тысяч рублей.
  • Родственники погибших получат выплату в размере 1,5 миллиона рублей.
  • Тем, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, полагается выплата в размере 600 тысяч рублей, а в случае легкого вреда здоровью — 300 тысяч рублей.

Подробную сводку событий о ситуации в Курской области — читайте в материале «Реального времени».

Олег Исаков

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