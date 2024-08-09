Новости общества

11:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани перекроют два участка улицы Профессора Камая

12:02, 09.08.2024
В Казани перекроют два участка улицы Профессора Камая
Фото: Максим Платонов

В Казани на двух участках улицы Профессора Камая временно ограничат движение транспорта. Это связано с реконструкцией участка водопровода.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города, с 15 августа по 21 октября будут перекрыты следующие участки:

  • в районе дома №8а — частичное закрытие проезжей части;
  • в районе домов №11 и №10 по улице 1-й Калининградской — полное закрытие дороги.

Напомним, в Казани на улице Фатыха Амирхана продлили ограничение движения для транспорта.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также