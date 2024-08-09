В Казани перекроют два участка улицы Профессора Камая
В Казани на двух участках улицы Профессора Камая временно ограничат движение транспорта. Это связано с реконструкцией участка водопровода.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города, с 15 августа по 21 октября будут перекрыты следующие участки:
- в районе дома №8а — частичное закрытие проезжей части;
- в районе домов №11 и №10 по улице 1-й Калининградской — полное закрытие дороги.
Напомним, в Казани на улице Фатыха Амирхана продлили ограничение движения для транспорта.
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