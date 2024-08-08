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В Казани на улице Фатыха Амирхана продлили ограничение движения для транспорта

17:54, 08.08.2024
В Казани на улице Фатыха Амирхана продлили ограничение движения для транспорта
Фото: Максим Платонов

В Казани на улице Фатыха Амирхана продлили ограничение движения для транспорта. Данные меры связаны со строительством гостиничного комплекса вблизи моста «Миллениум», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Для движения до 30 сентября будет недоступна второстепенная дорога в районе здания №2 на улице Алексея Козина.

Напомним, с 12 августа по 15 сентября в Казани частично перекроют движение на участках улиц Болотникова и Фрунзе. Это связано с реконструкцией ливневой канализации.

Разиль Самигуллин

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