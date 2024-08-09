Президент Боливии получил приглашение на саммит БРИКС в Казани
Президента Боливии Луиса Арсе пригласили на саммит БРИКС, который состоится в Казани 23—24 октября, сообщает ТАСС.
— Он приглашен на саммит в Казани в октябре, — подчеркнул посол России в Боливии Михаил Леденев.
Россия положительно оценивает возможность вступления Боливии в БРИКС. Ранее, в июне 2023 года, боливийские власти заявили о своем желании присоединиться к объединению.
Кроме того, президента Венесуэлы Николас Мадуро также пригласили на саммит БРИКС+. А премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил в соцсети Х, что его страна направила заявку на членство в БРИКС.
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