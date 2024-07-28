Малайзия подала заявку на вступление в БРИКС

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил в соцсети Х, что его страна направила России заявку на членство в межправительственной организации БРИКС.

В своем сообщении премьер-министр отметил, что на встрече стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества между Россией и Малайзией. Также он подчеркнул, что Малайзия настаивает на расширении и укреплении отношений в различных сферах: инвестиционно-торговой, научно-технической, сельскохозяйственной, оборонной и военной, образовании и туризме, культуре.

На данный момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. С 1 января 2024 года к ним присоединились еще три страны — Боливия, Венесуэла и Колумбия. Последняя была предложена в качестве кандидата на членство президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Всего в очереди на присоединение к объединению стоят 24 страны, сообщила в июле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.