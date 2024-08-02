Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил приглашение на саммит БРИКС+ в Казани
Президент Венесуэлы Николас Мадуро приглашен на саммит БРИКС+. Об этом сообщил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, опубликовав письмо от президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
Встреча пройдет в Казани 23—24 октября.
Напомним, в Венесуэле прошли массовые протесты из-за переизбрания Мадуро на выборах. На улицы городов страны вышли тысячи демонстрантов, которые сжигают полицейские машины и перекрывают дороги. Сам глава государства заявил, что в Венесуэле пытаются организовать госпереворот.
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