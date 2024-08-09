Российские пивовары просят поднять пошлины на импорт зарубежного пива в 10 раз

Фото: Максим Платонов

Отечественные мастера пивоварения обратились в Минфин с просьбой оценить целесообразность повышения пошлин на ввоз пива из недружественных стран.

В своем обращении они предлагают увеличить пошлину до конца 2024 года с текущих €0,1 до €1 за литр, а в 2025 году — до €1,5 за литр, уточняет «Коммерсантъ».

Представители отрасли мотивируют свое предложение необходимостью поддержать отечественных производителей и снизить долю импортной продукции на рынке. Однако не все участники рынка поддерживают эту идею, предрекая в таком случае рост цен на массовые зарубежные сорта.

В свою очередь, Германия и Чехия, откуда в основном завозится такая продукция, могут ограничить отправку в Россию хмеля, от которого сильно зависят российские пивовары.

Напомним, что в России с 1 июля уже на несколько процентов выросли цены на крепкий алкоголь.

Олег Исаков