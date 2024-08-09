Казанские садоводы протестуют против строительства автомойки в СНТ

Фото: Реальное время

В Казанском СНТ «Воровского» садоводы борются против строительства автомойки, которое, по их мнению, нарушает устав товарищества и превращает территорию, предназначенную для отдыха и садоводства, в «промзону».

— Просто ужас какой-то: коммерческие бани, гостевые дома, а около одного дома начали строить автомойку. Понятно, что купить участок в СНТ, даже в Казани, дешевле, чем арендовать или выкупить на торгах землю у муниципалитета. Но эта земля предназначена для садоводства, — рассказала «Реальному времени» собственница садового участка, многодетная мать Людмила Саттарова.

Несмотря на то, что на общественных слушаниях члены СНТ единогласно проголосовали против строительства, проект все равно утвердили Казгордумой в октябре 2022 года. Согласно новым правилам землепользования и застройки, участки теперь отнесены к зоне повышенной интенсивности использования территории (ПИИТ).

Позже Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани ответило на запрос «Реального времени», касающийся разрешения на строительство автомойки в СНТ:

— Решением Казгордумы от 14.06.2023 №10-23 внесены изменения в границы подзоны повышенной интенсивности использования территорий (ПИИТ) в части исключения из границ земельного участка с кадастровым номером 16:50:110101:1160. В соответствии с Генеральным планом г. Казани земельный участок расположен в функциональной зоне ФЗ 100 — Зона размещения объектов общественного назначения. Согласно карте градостроительного зонирования (территориальных зон) в составе Правил землепользования и застройки г. Казани земельный участок расположен в территориальной зоне размещения объектов общественно-делового назначения (ОД), где вид разрешенного использования «автомобильные мойки» входит в перечень основных. Основные виды разрешенного использования правообладатель земельного участка меняет, обратившись в Управление Росреестра по Республике Татарстан.

Садоводы считают, что принятые решения нарушают федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества» и не соответствуют интересам членов товарищества. Они обещают бороться против строительства объекта, несовместимого с садоводством. Подробнее о застройке СНТ — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина