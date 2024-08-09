В Липецкой области восстановили электроснабжение после атаки беспилотников
В Липецкой области специалисты устранили последствия аварии на объекте энергетической инфраструктуры. Потребители, которые остались без электричества, теперь получают питание от резервных источников. Об этом сообщают в телеграм-канале правительства Липецкой области.
На месте аварии побывал вице-губернатор региона Роман Петрухин. После атаки БПЛА ведутся восстановительные работы: аварийные бригады занимаются ремонтом неисправного оборудования. Есть небольшие сложности с внутренними сетями в домах, решением этих проблем сейчас занимаются специалисты.
Также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что число пострадавших в результате атаки беспилотников возросло до 9 человек. Ранее сообщалось о 6 пострадавших. Всем оказывается необходимая помощь.
Власти Липецкой области приняли решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия. Спортивные и семейные события будут проходить с обеспечением повышенных мер безопасности.
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