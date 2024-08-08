Жители Курской области, покинувшие свои дома, получат выплаты в 10 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Жители Курской области, покинувшие свои дома в опасных районах, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Об этом на встрече с врио губернатора региона объявил президент России Владимир Путин.

— Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены, — подчеркнул он.

Смирнов отметил, что в Курской области есть достаточное количество жилья для переселения семей из опасных районов.

Путин проводит онлайн-встречу со Смирновым. Глава государства запросил у него информацию об обстановке в регионе и попросил дать оценку текущей ситуации.

Напомним, с 6 августа Курская область подвергается атаке со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до тысячи военнослужащих с целью захвата участка территории Судженского района. Об этом доложило Минобороны России.

Информация о том, что произошло за последние несколько дней, — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева