«Ситуация требует мужества»: Путин проводит встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым

Президент России Владимир Путин проводит онлайн-встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.

Глава государства запросил у него обстановку в регионе и попросил его дать оценку текущей ситуации.

— Жизнь ставит перед Вами неординарные, сложные задачи <...> Сегодняшняя ситуация требует мужества, собранности на путях решения <...> Ситуация в целом, конечно, мне известна, тем не менее хотелось бы Вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас, и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти, — сказал Путин.

Напомним, с 6 августа Курская область подвергается атаке со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до тысячи военнослужащих с целью захвата участка территории Судженского района. Об этом доложило Минобороны России.

Информация о том, что произошло за последние несколько дней, — в материале «Реального времени».