Президент России подписал указ о присвоении госнаград четырем татарстанцам
Четверо жителей Татарстана удостоены государственных наград России. Указ подписан президентом страны Владимиром Путиным.
- Орденом «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждены Андрей и Динара Косач.
- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получила председатель правления потребительского общества «Аш-су» Альфиза Исламова.
- Почетное звание заслуженного врача России присвоено заведующей кафедрой Казанской государственной медицинской академии — филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Резеде Бодровой.
В сентябре прошлого года государственные награды России присвоили семерым жителям Татарстана.
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