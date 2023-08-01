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Президент России подписал указ о присвоении госнаград четырем татарстанцам

09:39, 01.08.2023
Президент России подписал указ о присвоении госнаград четырем татарстанцам
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Четверо жителей Татарстана удостоены государственных наград России. Указ подписан президентом страны Владимиром Путиным.

  • Орденом «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждены Андрей и Динара Косач.
  • Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получила председатель правления потребительского общества «Аш-су» Альфиза Исламова.
  • Почетное звание заслуженного врача России присвоено заведующей кафедрой Казанской государственной медицинской академии — филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Резеде Бодровой.

В сентябре прошлого года государственные награды России присвоили семерым жителям Татарстана.

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Маргарита Головатенко
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