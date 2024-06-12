Путин вручил Госпремию народному артисту Татарстана Ильдару Абдразакову

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В Кремле началась церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда, пишет РИА «Новости».



Государственной премии в области литературы и искусства удостоен башкирский оперный певец, народный артист Татарстана Ильдар Абдразаков. Он получил награду за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства.

Глава государства назвал Ильдара Абдразакова одним из самых востребованных оперных певцов современности и «блистательным мастером вокального искусства».

— Ильдар Амирович Абдразаков сделал воспитание будущих поколений частью своей насыщенной творческой жизни. Он создал фонд поддержки молодых талантов и ищет юные дарования, несмотря на гастроли и спектакли, — сказал Путин.

Артист поблагодарил своих учителей и наставников, среди которых Миляуша Муртазина, Ирина Архипова, Елена Образцова, Владимир Спиваков и Юрий Башмет. Особую благодарность он выразил своему старшему учителю, другу и наставнику — великому маэстро Гергиеву.

Рената Валеева