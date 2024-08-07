Спрос российских туристов на поездки в Казань этой осенью увеличился на 12,5%

Фото: Динар Фатыхов

В этом году на 53% больше туристов собираются лететь за границу. Доля заказов в другие страны выросла до 40%. Остальные 60% отправятся в путешествия по России, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Самым востребованным внутренним направлением стала Москва: доля столицы составляет 17,7%, как и в прошлом году. Следом идут Сочи, куда оформлено 16,9% заказов, и Санкт-Петербург, на который приходится 11,1% бронирований.

В топ-10 популярных направлений внутри страны также вошли Калининград (5,4%), Минеральные Воды (3,6%), Екатеринбург (2,8%), Казань (2,7%), Махачкала (2,6%), Уфа (2,4%) и Тюмень (1,9%). Этой осенью увеличился спрос на поездки в столицу Татарстана (+12,5%), а другие направления стали менее востребованы.

Что касается зарубежных городов, то топ возглавляет Баку с долей 9,9%: интерес к столице Азербайджана вырос на 30%. Второе место занял Стамбул, потерявший 44% популярности; на турецкий город приходится 5% бронирований. Замыкает тройку Токио (4,9%), столица Японии стала в 8 раз востребованнее относительно прошлого года.

Также в список вошли Ереван (4,2%), Денпасар (4,0%), Анталья (3,4%), Дубай (3,3%), Пхукет (3,1%), Бангкок (3,0%) и Шанхай (2,8%). Отмечается серьезный рост популярности азиатских городов: в Шанхай оформлено в 4 раза больше заказов, чем осенью 2023 года, в Денпасар и на Пхукет — в 3 раза. На треть увеличился интерес к Дубаю. А вот спрос на другие направления снизился.

В Татарстане наблюдается рост популярности автотуризма. Она увеличилась на 30% по сравнению с весенними месяцами и на 88% — с зимним периодом 2024 года.

Рената Валеева