Жители Татарстана стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам

Фото: Максим Платонов

Жители Татарстана стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам. Так, по сравнению с прошлым годом число поездок из республики в города «Золотого кольца» увеличилось на 20%, а «Серебряного ожерелья» — на 32%. Об этом говорится в исследовании аналитиков «МегаФона» и «Корпорации Туризм.РФ» (есть в распоряжении «Реального времени»).

В июне 2024 года жители Татарстана чаще всего отправлялись во Владимир, поток туристов из Татарстана по сравнению с прошлым годом увеличился почти на 17%. В список наиболее популярных городов также вошли Сергиев Посад и Ярославль.

Наиболее сильный прогресс в отношении посещения города жителями Татарстана продемонстрировал Суздаль. Так, по сравнению с прошлым годом количество туристов из республики увеличилось на 82%. Это также самый популярный малый туристический город страны.

Также у Татарстанцев популярностью отличается туристическое направление «Серебряное ожерелье». Оно состоит из 11 регионов Северо-Запада России, которые включают в себя объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристический поток в эти города из Татарстана вырос на 32% за год. Лучшим временем для отправки по данному туристическому маршруту является лето. Так, пик посещения жителей республики городов данного направления пришелся на август.

В июне также стало известно, что официальный турпоток в Татарстан составил 4,2 млн человек в год. По сравнению с 2022 годом туристический поток в республику вырос на 7,6%. В общем рейтинге регионов-лидеров по туристическому потоку Татарстан занял шестое место.

Разиль Самигуллин