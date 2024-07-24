Владимир Путин назвал трассу М-12 «Восток» приоритетным маршрутом развития автотуризма

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и региональным органам власти обеспечить формирование и развитие автомобильных туристических маршрутов. В качестве приоритетных он назвал трассы М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева» и М-12 «Восток» или их участки, пишет «Интерфакс».

В поручении также говорится о необходимости привести в нормативное состояние региональные и межмуниципальные дороги, которые связывают эти трассы с туристическими объектами. Правительство должно будет выделить средства на создание (модернизацию) инфраструктуры для развития туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения до 1 сентября 2024 года.

Кроме того, в этом году должен пройти отбор инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Субъекты России смогут получить субсидии на реализацию в 2025—2027 годах. Проекты должны предусматривать строительство объектов вблизи приоритетных автомобильных туристических маршрутов. На эти цели планируется ежегодно выделять не менее 5 млрд рублей.

Напомним, с 27 мая 2024 года на некоторых участках платной автодороги М-12 «Восток» можно будет приобрести абонементы. Это позволит пользователям, совершающим частые и регулярные поездки по этой дороге, экономить от 15 до 20% стоимости проезда.

Рената Валеева