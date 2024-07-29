В Татарстане продлили госпрограмму по развитию туризма и гостеприимства

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана внес изменения в государственную программу «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан». Ее продлили до 2027 года, а финансирование в этом году составит 105,1 млн рублей. Соответствующий документ находится на сайте правовой информации Татарстана.



Программа реализуется в два этапа: первый — с 2014 по 2023 год (на него затратили 7,9 млрд рублей), второй — с 2024 по 2027 год (финансирование — 709 млн рублей).

Цель программы — повысить конкурентоспособность туристического комплекса Татарстана на российском и международном рынках за счет эффективного использования инфраструктуры туризма, культурно-исторического, природного потенциала, потенциала событийного туризма республики и развития индустрии гостеприимства.

В 2024 году на программу выделят 394,7 млн рублей, в 2025 — 104,1 млн, в 2026 — 105,1 млн. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и будут ежегодно уточняться при формировании бюджета Татарстана. В рамках программы запланировано создание туристско-рекреационных и автотуристических кластеров.

Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение правительству и региональным органам власти обеспечить формирование и развитие автомобильных туристических маршрутов. В качестве приоритетных он назвал трассы М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева» и М-12 «Восток» или их участки.

