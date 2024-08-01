В Татарстане увеличилось количество автотуристов на 30%

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане наблюдается рост популярности автотуризма. По данным аналитиков «Мегафона», количество жителей республики, которые добираются до Москвы по новой трассе М-12 «Восток», увеличилось на 30% по сравнению с весенними месяцами и на 88% — с зимним периодом 2024 года.

Пик поездок пришелся на первые солнечные выходные июля (13—14 июля) и на недавно прошедшие — 27—28 июля. В дороге пассажиры активно пользуются интернетом, просматривая видео и общаясь в мессенджерах и социальных сетях. Самыми популярными приложениями являются Telegram (10% интернет-трафика) и «ВКонтакте» (10% интернет-трафика).

— Этого достаточно для использования модема, роутера или обновления программного обеспечения мультимедийных систем автомобиля, а также для потокового прослушивания музыки, работы с картографическими и развлекательными сервисами во время движения, — отметил директор «МегаФона» в Татарстане Михаил Русинов.

Помимо жителей Татарстана, по трассе М-12 чаще других путешествуют автолюбители из Самарской, Ульяновской, Ивановской областей, Санкт-Петербурга, республик Башкортостан и Мордовия.

На сегодняшний день скоростная автомагистраль М-12 пролегает по территориям Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. В 2024 году планируется продолжить строительство маршрута от Казани до Екатеринбурга.



Напомним, что в конце этого года планируется открыть еще 275 км продолжения федеральной трассы М-12, сообщила пресс-служба «Автодора». Новый участок пройдет по трем регионам: Башкортостану, Пермскому краю и Свердловской области.



Анастасия Фартыгина