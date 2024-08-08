Суд в Татарстане рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, распылившего перцовый баллончик в поезде

Фото: Максим Платонов

Татарский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Зеленодольска. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в мае 2024 года днем в вагоне пригородного поезда молодой человек напал на иностранного туриста.

— Он распылил ему в лицо перцовый газ из аэрозольного баллончика и несколько раз ударил кулаками по голове. В результате действия перцового газа пострадали и другие пассажиры. Хулигана задержали сотрудники транспортной полиции, — уточняет прокуратура.

В настоящее время уголовное дело направили в Зеленодольский городской суд Татарстана для рассмотрения по существу.

Этот же суд накануне оштрафовал 25-летнего мужчину за браконьерство. Он ловил рыбу сетями в акватории реки Свияги на территории государственного природного заказника «Свияжский».

Олег Исаков