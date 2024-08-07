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В Татарстане мужчину оштрафовали за ловлю рыбы в Свияге

17:00, 07.08.2024
В Татарстане мужчину оштрафовали за ловлю рыбы в Свияге
Фото: Динар Фатыхов

В Зеленодольском районе Татарстана 25-летнего мужчину оштрафовали за ловлю рыбы сетями в акватории реки Свияги на территории Государственного природного заказника «Свияжский», сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Ему назначен штраф в размере 10 тыс. рублей. Свою вину мужчина признал и возместил ущерб в полном объеме.

Напомним, в конце прошлого года Зеленодольская прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Его также обвиняли в ловле рыбы на особо охраняемых природных территориях. Обвиняемому был предъявлен гражданский иск на общую сумму более 400 тыс. рублей.

Разиль Самигуллин

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