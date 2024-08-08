Рустам Минниханов вдвое увеличил размер премии за вклад в развитие гражданского общества

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об увеличении размера премий за вклад в развитие институтов гражданского общества. Теперь среди лауреатов-граждан или групп деятелей будет вручаться три премии по 500 тыс. рублей, а среди организаций — пять по 800 тыс. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

До изменений, внесенных в указ, размер вознаграждения составлял три выплаты по 250 тыс. рублей и пять — по 400 тыс. Премия присуждается ежегодно с 2015 года. За это время награды получили 23 общественных деятеля и 34 некоммерческие организации.

Среди лауреатов в 2023 году была Надежда Ермолаева. Она 9 лет руководит благотворительным центром поддержки семейных ценностей в Кайбицком районе и помогает многодетным и малообеспеченным семьям.

Рената Валеева