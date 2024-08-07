Совет директоров «Татнефти» 13 августа обсудит дивиденды за 6 месяцев 2024 года

Фото: Максим Платонов

Во вторник 13 августа совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина обсудит размер дивидендов по результатам шести месяцев 2024 года и порядок их выплаты. Об этом говорится в материалах компании.

— Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 6 месяцев 2024 года и порядке их выплаты, — сообщает компания.

Напомним, акционеры компании «Татнефть» приняли решение о выплате дивидендов за 2023 год в размере 87,88 рубля на акцию. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов за шесть и девять месяцев сумма составит 62,71 рубля на акцию.