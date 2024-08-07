В Казани за месяц сократилось количество продающихся квартир на вторичке

Фото: Максим Платонов

В июле медианная стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках выросла до 132 тыс. рублей, что составляет прирост на 0,5%. В некоторых городах, таких как Москва и Волгоград, зафиксировано незначительное снижение цен. Рост более 1% продемонстрировали Нижний Новгород и Новосибирск.

В Казани средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке составляет 7,5 млн рублей, а цена квадратного метра — 164 тыс. рублей. За последний месяц она увеличилась на 0,7%, а количество доступных предложений сократилось на 3%. Об этом «Реальному времени» сообщили в «Яндекс.Недвижимости».

Коммерческий директор компании Евгений Белокуров отмечает, что на ценообразование повлияет рост ключевой ставки и последующее подорожание ипотечных кредитов. Это сделает займы менее доступными, соответственно, покупательская возможность снизится. В перспективе ближайших месяцев в условиях сохранения текущей ключевой ставки ожидается снижение медианной цены квадратного метра на вторичном рынке, снижение покупательской активности и увеличение скидок при торге до 7%.

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Красноярск. Самые большие готовые квартиры продаются в Москве (56,7 кв. м), Воронеже (51,3 кв. м), Санкт-Петербурге (49,7 кв. м), Волгограде (49,6 кв. м) и Ростове-на-Дону (49,4 кв. м).

По итогам второго квартала 2024 года в первую тройку городов с самыми высокими темпами роста цен попали Воронеж, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Казань же заняла пятую строчку в топе «повышения цен».

Рената Валеева