Казань заняла пятое место в топе городов-миллионников по удорожанию вторичного жилья

Фото: Радиф Кашапов

По итогам второго квартала 2024 года в первую тройку городов с самыми высокими темпами роста цен попали Воронеж, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Казань же заняла пятую строчку в топе «повышения цен», сообщает РБК.

Лидером рейтинга стал Воронеж — средняя стоимость «квадрата» в городе увеличилась на 3,25% и составила 98,9 тыс. рублей. Второе место занял Нижний Новгород с ростом на 3,11%, до 135,2 тыс. рублей, третье — Ростов-на-Дону с увеличением цены на 2,78%, до 122 тыс. рублей. На четвертом — Челябинск (+2,77%, до 89,7 тыс. рублей).

Средняя цена одного квадратного метра вторичного жилья в столице Татарстана выросла на 2,6% по сравнению с первым кварталом и составила 169,5 тыс. рублей. Это третье место среди всех городов-миллионников по стоимости «метра».

На первом и втором местах расположились Москва и Санкт-Петербург с 323,4 и 208,4 тыс. рублей соответственно. Однако в этих городах стоимость «метра» во «вторичке», наоборот, упала на 0,51%.

Кроме того, Казань заняла первое место в рейтинге городов-миллионников России по росту цен за 1 кв. м на рынке новостроек за год. В июне 2024 года средняя цена «первичного» «квадрата» в столице РТ составила 259,6 тыс. рублей, что на 37% больше, чем в июне прошлого года.

Олег Исаков