В обмене заключенными между Россией и Западом фигурируют более 20 человек

В обмене заключенными между Россией и странами Запада фигурируют 24 человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на CBS.

Так, Германии передадут около 12 заключенных, России — восемь, среди которых Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. В обмене также фигурируют осужденный по делу о госизмене публицист Владимир Кара-Мурза*, журналистка Алсу Курмашева*, осужденная за распространение фейков о российской армии, а также американцы Эван Гершкович и Пол Уилан.

По информации CBS, в переговорах принимали участие Белый дом, Госдепартамент и ЦРУ. Сам обмен пока не состоялся.

UPD: позже CBS отредактировала материал об обмене заключенными, удалив данные о числе фигурантов.