«Нам нужны такие парки»: в Казани открыли сквер имени Айрата Хайруллина

Фото: Динар Фатыхов

В Казани открыли сквер имени Айрата Хайруллина — депутата Госдумы, доктора экономических наук, заслуженного работника сельского хозяйства Татарстана и почетного работника агропромышленного комплекса России. Открытие было приурочено ко дню его рождения — сегодня Айрату Хайруллину исполнилось бы 54 года. На открытии побывал корреспондент «Реального времени».

«Айрат здесь жил, рос, учился»

Новый сквер расположен на улице Газовой, около дома №7. Рядом — школа, где учился Айрат Хайруллин, и улица, названная в его честь. На открытие пришли члены семьи политика.

— Раньше, чтобы как-то увековечить свое имя, люди выкапывали колодцы, прокладывали дороги, и эти колодцы и дороги называли именем того, кто их создал. Мы думали увековечить имя Айрата — он здесь жил, рос, учился, каждый кустик знал. Решили в его честь и создать этот небольшой скверик, — рассказал брат депутата Илшат Хайруллин.

«Работы много еще. Главное — начало есть, задел сделан», — подчеркнул Илшат Хайруллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На месте, где когда-то был пустырь, теперь обустроены детская и спортивная площадки, установлены качели, скамейки, высажены саженцы деревьев. На создание сквера было потрачено 18 миллионов рублей из личных средств семьи Хайруллиных. Первоначальный бюджет составлял 8 миллионов рублей.

— На следующий год здесь посадим несколько подсолнухов, кукурузу. Айрат больше ведь занимался сельскохозяйственной темой. Работы много еще. Главное — начало есть, задел сделан, — подчеркнул Илшат Хайруллин.

«Нам нужны такие парки»

Местные жители сквер уже оценили. На открытии они просили слова, чтобы выразить свою благодарность.

— Мы все очень рады, очень довольны. Не случайно здесь детская площадка, потому что Айрат Назипович очень чутко к детям относился. И не случайно здесь площадка спортивная, потому что Айрат Назипович был спортсменом, занимался боксом в школе. Самой большой нашей благодарностью будет бережное отношение к этому парку, — считает один из местных жителей.

На открытии сквера местные жители просили слова, чтобы выразить свою благодарность. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Открытия сквера ждали с нетерпением, рассказала «Реальному времени» мама троих детей Гульчачак Галияхметова.

— Мы каждый день проходим мимо. Видели, как строится [сквер], мечтали, когда уже выйдем погулять. Вот сегодня наконец-то пришли с утра на открытие, — поделилась она.

По ее словам, такой зеленый уголок был необходим:

— Нам нужны такие парки. Сейчас каждый день будем здесь, дети дома не сидят. На самокатах катаемся. Старшие двойняшки уже на спортивную площадку лазают. Сквер расположен рядом со школой, детям удобно будет. Даже когда идем домой, по пути можно будет прогуляться.

По словам Гульчачак Галияхметовой, такой зеленый уголок был необходим. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Выстроил целую империю»

Гостем церемонии стал и депутат Госдумы Рустам Калимуллин, который знал Айрата Хайруллина с детства.

— [Айрат Хайруллин] выстроил целую империю. В Госдуме он работал в Комитете по аграрным вопросам. Говорят, комитет просто осиротел без него. Он во всех отношениях связи навел: и с правительством, и с руководством в Думе, — рассказал он.

Депутат подчеркнул, что имена таких деятелей и должны носить улицы Татарстана:

— У нас своих легендарных людей хватает, а много улиц названы в честь людей, которые к нашей республике не имеют дела. Смотрите, сколько Айрат Назипович надаивал молока, сколько магазинов в такие трудные времена открыл!

1 / 21 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Напомним, Айрат Хайруллин погиб 7 февраля 2020 года в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Церемония прощания с ним прошла на следующий день в Татарской государственной филармонии. Проводить политика, бизнесмена, мецената в последний путь приехали первые лица республики — на тот момент президент Рустам Минниханов, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. Почтить память Айрата Назиповича пришли и его многочисленные коллеги из Государственной думы.



Галия Гарифуллина