РЖД может списать вагоны поезда после ДТП в Волгоградской области — ведется оценка ущерба от аварии

Фото: скриншот видео очевидцев

Холдинг РЖД подсчитывает ущерб от аварии пассажирского поезда №491, который следовал по маршруту Казань — Адлер. Оно, напомним, произошло 29 июля на ж/д переезде в Волгоградской области.

В результате происшествия пострадали более 140 человек, а подвижной состав и железнодорожная инфраструктура получили серьезные повреждения.

В пресс-службе компании сообщили, что специалисты оценят возможность восстановительного ремонта электровоза и девяти пассажирских вагонов. Однако характер повреждений указывает на то, что некоторые единицы подвижного состава могут быть списаны.

РЖД: «Некоторые единицы подвижного состава могут быть списаны». скриншот видео очевидцев

— Из-за аварии потребовалось заменить 300 метров железнодорожного пути и 250 метров контактной сети, — уточняет пресс-служба компании.

Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав застрахованы, поэтому страховая компания после выплаты компенсации может подать регрессный иск к виновнику происшествия.

Сегодня утром в Сочи приехали все пассажиры поезда, который ранее сошел с рельсов.

Олег Исаков