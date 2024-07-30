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На разработку новой концепции аэровокзала в Казани выделили 2 млн рублей

16:10, 30.07.2024
На разработку новой концепции аэровокзала в Казани выделили 2 млн рублей
Фото: Ринат Назметдинов

АО «Международный аэропорт «Казань» выделило 2 млн рублей на разработку новой архитектурно-функциональной концепции здания аэровокзала по объекту: «Реконструкция аэровокзальной инфраструктуры международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На проектирование реконструкции аэропорта предусмотрено в целом 649,7 млн рублей согласно договору. Проект включает модернизацию и строительство объектов инфраструктуры для обслуживания пассажиров и багажа. Срок окончания работ запланирован на 2026 год.

При разработке учитывается ряд ключевых моментов:

  • Интеграция нового терминала Т-3 и существующего терминала Т1-А.
  • Архитектурная подсветка фасадов для создания привлекательного облика зданий в темное время суток.
  • Планировка привокзальной площади с учетом организации дорожного движения
  • Обеспечение безопасности фасадов.
  • Предложения по интерьерным решениям.
  • Размещение светящихся вывесок на фасаде.

При реконструкции рекомендуется использовать современные тенденции в дизайне, медиафасады и интерактивные конструкции. В разработке поощряется внедрение народно-стилевых элементов, традиционных татарских национальных мотивов и цветовых решений.

Напомним, проект обновления пассажирского перрона получил одобрение Главгосэкспертизы России. В качестве застройщика объекта выступит ГКУ «Главтатдортранс».

Дарья Пузикова

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