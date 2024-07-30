На разработку новой концепции аэровокзала в Казани выделили 2 млн рублей
АО «Международный аэропорт «Казань» выделило 2 млн рублей на разработку новой архитектурно-функциональной концепции здания аэровокзала по объекту: «Реконструкция аэровокзальной инфраструктуры международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
На проектирование реконструкции аэропорта предусмотрено в целом 649,7 млн рублей согласно договору. Проект включает модернизацию и строительство объектов инфраструктуры для обслуживания пассажиров и багажа. Срок окончания работ запланирован на 2026 год.
При разработке учитывается ряд ключевых моментов:
- Интеграция нового терминала Т-3 и существующего терминала Т1-А.
- Архитектурная подсветка фасадов для создания привлекательного облика зданий в темное время суток.
- Планировка привокзальной площади с учетом организации дорожного движения
- Обеспечение безопасности фасадов.
- Предложения по интерьерным решениям.
- Размещение светящихся вывесок на фасаде.
При реконструкции рекомендуется использовать современные тенденции в дизайне, медиафасады и интерактивные конструкции. В разработке поощряется внедрение народно-стилевых элементов, традиционных татарских национальных мотивов и цветовых решений.
Напомним, проект обновления пассажирского перрона получил одобрение Главгосэкспертизы России. В качестве застройщика объекта выступит ГКУ «Главтатдортранс».
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