На разработку новой концепции аэровокзала в Казани выделили 2 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

АО «Международный аэропорт «Казань» выделило 2 млн рублей на разработку новой архитектурно-функциональной концепции здания аэровокзала по объекту: «Реконструкция аэровокзальной инфраструктуры международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На проектирование реконструкции аэропорта предусмотрено в целом 649,7 млн рублей согласно договору. Проект включает модернизацию и строительство объектов инфраструктуры для обслуживания пассажиров и багажа. Срок окончания работ запланирован на 2026 год.

При разработке учитывается ряд ключевых моментов:

Интеграция нового терминала Т-3 и существующего терминала Т1-А.

Архитектурная подсветка фасадов для создания привлекательного облика зданий в темное время суток.

Планировка привокзальной площади с учетом организации дорожного движения

Обеспечение безопасности фасадов.

Предложения по интерьерным решениям.

Размещение светящихся вывесок на фасаде.

При реконструкции рекомендуется использовать современные тенденции в дизайне, медиафасады и интерактивные конструкции. В разработке поощряется внедрение народно-стилевых элементов, традиционных татарских национальных мотивов и цветовых решений.

Напомним, проект обновления пассажирского перрона получил одобрение Главгосэкспертизы России. В качестве застройщика объекта выступит ГКУ «Главтатдортранс».



Дарья Пузикова