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Двое хоккеистов «Ак Барса» в скором времени покинут клуб и перейдут в «Торпедо»

09:43, 29.07.2024
Двое хоккеистов «Ак Барса» в скором времени покинут клуб и перейдут в «Торпедо»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Защитник Вячеслав Войнов и нападающий Евгений Свечников в ближайшее время покинут расположение казанского «Ак Барса» и станут игроками нижегородского «Торпедо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

  • В прошедшем сезоне Вячеслав Войнов набрал 14 (1+13) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
  • Евгений Свечников в этом же сезоне набрал 13 (8+5) очков в 32 матчах регулярки и одну шайбу в двух матчах Кубка Гагарина.

В это межсезонье ряды казанской команды покинул нападающий Дмитрий Кагарлицкий. Он перешел в состав нижегородского «Торпедо» на один год.

Олег Исаков

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