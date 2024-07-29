Двое хоккеистов «Ак Барса» в скором времени покинут клуб и перейдут в «Торпедо»

Защитник Вячеслав Войнов и нападающий Евгений Свечников в ближайшее время покинут расположение казанского «Ак Барса» и станут игроками нижегородского «Торпедо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Вячеслав Войнов набрал 14 (1+13) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Свечников в этом же сезоне набрал 13 (8+5) очков в 32 матчах регулярки и одну шайбу в двух матчах Кубка Гагарина.

В это межсезонье ряды казанской команды покинул нападающий Дмитрий Кагарлицкий. Он перешел в состав нижегородского «Торпедо» на один год.

Олег Исаков